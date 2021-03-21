مؤسسة النفط تبحث خطط الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اجتماعاً بلجنة الإدارة الجديدة للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.

وفي مستهل الاجتماع قال صنع الله “بأن شركة الحفر الوطنية احدى اهم شركات المؤسسة لتحقيق اهداف المؤسسة الوطنية للنفط في انجاز اعمال الحفر الاستكشافي والتطويري وعمليات صيانة الابار التي تساهم في زيادة الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتحقيق المزيد من الدخل للدولة”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة الطموحة لصيانة الحفارات وحفارات الصيانة واقتناء الجديد منها معولين كثيرا على وعود حكومة الوحدة الوطنية لاعتماد ميزانيات قطاع النفط للعام الحالي، كما تم مناقشة معايير السلامة والصحة والبيئة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة بمناطق عملياتها للحد من انتشار جائحة كورونا حفاظاً على سلامة جميع العاملين بالشركة.