وزير الحكم المحلي يعد بدعم وتفعيل الحرس البلدي وفروعه

وعد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطني، بدر الدين التومي باتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتفعيل جهاز الحرس البلدي وفروعه بالبلديات، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك بين الجهاز والمجلس البلدية.

جاء تأكيد التومي خلال اجتماعه، ظهر اليوم الأحد، مع بعض ضباط جهاز الحرس البلدي بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس لمناقشة «توحيد آليات العمل مع جهاز الحرس البلدي وفروعه»، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال التومي خلال الاجتماع إن جهاز الحرس البلدي «هو جهاز واحد يخدم جميع ربوع ليبيا وهو الأداة الضبطية الذي يعول عليها لضبط القانون وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وحماية المستهلك».

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