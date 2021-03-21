نوري العقيلي: الثني والحبري ووزير المالية عطلوا ملف الجرحى

كشف نوري العقيلي رئيس اللجنة التسيرية لشؤون الجرحي بالمنطقة الشرقية، أنه لم يتم مهاجمة مركز ليبيا المركزي فرع البيضاء من قبل الجرحي، ولكن كان الهدف هو لقاء على الحبري محافظ مركز ليبيا المركزي ببنغازي.

وقال العقيلي في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة24″،طالبنا مقابلة علي الحبري لسداد ديون الجرحي ولا أعرف لمصلحة من يوقفها، سواء فى العيادات الداخلية فى بنغازي او عيادات خاصة بالمنطقة الشرقية او خارج ليبيا مثل مصر وتونس والأردن وتركيا وألمانيا .

وتابع العقيلي، لم يتم سداد ديون الجرحي ووضعه مزري خاصة بالشرق، مضيفا، على الحبري ورئيس رئيس الحكومة السابق عبد الله الثني ووزير المالية هما الثلاثة عطلوا ملف الجرحي، مضيفا، اخر شئ تواصلنا معهم ولكنهم كانوا يماطلوا، ومنذ شهر 1 حتى وصول الحكومة الجديدة وقالوا سوف نحولها على ميزانية جديدة رغم أن هناك ميزانية مرصودة للعلاح حوالي 400 مليون المفترض صرفهم، وحتى 31ديسمبر الماضي صرفوا 150 مليون وباقي الفلوس ظلوا يمطالوا فيها.