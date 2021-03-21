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المنفي يبحث مع وزير الخارجية الايطالي سبل إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونائبيه بحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش.

مايو هنأ المنفي بحسب مكتب اعلام المجلس الرئاسي لمباشرة عملهم بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي على دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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