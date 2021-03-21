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الدبيبة يبحث مع مدير شركة إيني سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي بحضور وزير النفط محمد عون.

الإجتماع ركز بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على نشاطات شركة إيني في ليبيا؛ بالإضافة إلى سبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وأكد الدبيبة على ضرورة أن تقوم شركة إيني بالاستثمار وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء الذي يعتبر أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

ومن جهته، أبدى كلاوديو التزام الشركة الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي مع تقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • إلغيه مشروع ايني بالكامل ـ الةفاق ععنده عقود وموفدين للطاقط مع أحسن شركة كورية للطاقة المتجددة ـ
    الاوروب يدفولكم فالرابش المكلف مع الزوامل العرب ـ والباهي يرفعوا فيه لبلدانهم ـ

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    رد

  • إلغيه مشروع ايني بالكامل ـ إدارة حكومة الوفاق عندهم عقود وموفدين للطاقة مع أحسن شركة كورية للطاقة المتجددة ـ
    الاوروب يدفولكم فالرابش المكلف مع الزوامل العرب ـ والباهي يرفعوا فيه لبلدانهم ـ
    إلغيه مشروع ايني بالكامل ـ الةفاق ععنده عقود وموفدين للطاقط مع أحسن شركة كورية للطاقة المتجددة ـ
    الاوروب يدفولكم فالرابش المكلف مع الزوامل العرب ـ والباهي يرفعوا فيه لبلدانهم ـ

    aljazeera.net/wp-content/uploads/2006/10/62fac8e7-602d-4a21-9dab-7992eaddf12c.jpeg?resize=375%2C250

    رد