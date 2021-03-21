اختتام بطولة ليبيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة بمدينة سرت

اختتمت بمدرسة شهداء تاقرفت بمدينة سرت، أمس السبت، بطولة ليبيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة، التى نظمتها اللجنة البارالمبية الليبية والاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الإعاقة بسرت على مدى يومين.

وشارك في منافسات البطولة التي انطلقت يوم الخميس الماضي، 71 رياضيا ورياضية من ذوي الإعاقة يمثلون أندية رياضية تخصصية واتحادات فرعية لذوي الإعاقة من فئتي الرجال والفتيات بمختلف مناطق ليبيا.

وتهدف البطولة لاختيار الرياضيين المتحصلين على الميداليات الذهبية للمشاركة في بطولة طوكيو العالمية لذوي الإعاقة التي ستنتظم خلال شهر أكتوبر القادم 2021.

ونالت الميدالية الذهبية عن فئتة الفتيات في وزن 67 كيلوجرام سعاد محمد رجب من اتحاد تاورغاء، وفي وزن (73) كيلوجرام نالت تهانى ونيس العقوري اتحاد بنغازي الميدالية الذهبية، فيما نالت الميدالية الذهبية في وزن (79) كيلوجرام سحر مصطفى من طرابلس التخصصي، بينما ظفرت غزالة العباني من اتحاد بنغازي بذهبية وزن أكثر من(79) كيلو جرام.

الترتيب الأول غزالة محمد العبانى اتحاد بنغازي وحصلت على الميدالية الذهبية.

أما في فئة الرجال فقد تحصل عبد الرحمن الشريف من اتحاد طرابلس على الميدالية الذهبية في وزن (49) كيلوجرام، وزهير عبد الناصر من نادي اتحاد طرابلس التخصصي على الذهبية

في وزن (59) كيلوجرام، وعبد الرؤوف ابوالحسن من نادى المنارة بنغازي في وزن (65) كيلوجرام، وابراهيم ابوحميمة من نادى المنارة بنغازي وتحصل على الذهبية في وزن (72) كيلوجرام.

كما تحصل مصعب عبدالله من نادي طرابلس التخصصي على ذهبية وزن (80) كيلوجرام، وعبدالرزاق البعباع من نادي المنارة بنغازي على ذهبية (88) كيلوجرام، وحامد الجازوي من المنارة بنغازي على ذهبية (97) كيلوجرام، وعلي أبوبكر من اتحاد طرابلس الفرعي على ذهبية (107) كيلوجرام، فيما ظفر طارق الصالحين من نادي المنارة بنغازي بذهبية ما فوق (107) كيلوجرام.

وحضر حفل تتويج البطولة وتسليم الكؤوس والميداليات والشهائد للفائزين رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبى ورئيس اللجنة العليا لرفعات القوة البطل العالمى عبد الرحيم الزوي ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة سرت محمد الدروعي وأعضاء الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الاعاقة بسرت.