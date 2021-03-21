إيطاليا تبدي رغبتها في تطوير العلاقات مع ليبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أبدت إيطاليا رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» وذلك على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو الذي زار طرابلس اليوم الأحد والتقى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ووزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوض.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو هنأ الدبيبة خلال اللقاء على نيله ثقة مجلس النواب، متمنيا له ولأعضاء حكومته كل التوفيق في مهامه الموكلة إليه، معربًا عن أهمية التواصل بين البلدين في ظل وجود حكومة وحدة وطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الخارجية الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس صباح اليوم «عن رغبته أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين

لجنة مشتركة لإعادة ربط العلاقات الثنائية

وأوضح المصدر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي «آلية تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعادة ربط العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية» إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.

وبشان بملف الهجرة أوضح الديبة أن هذا الملف «ملف دولي ليس مرتبطا بليبيا فقط ولا يمكن حله من المنتصف فقط، مشيرا إلى البحر المتوسط وكون ليبيا بلد عبور»، مشددا على أنه «يجب العمل من خلال سياسة تضامنية تعالج هذا الملف انطلاقا من بلد المنشأ وحتى بلد المقصد».

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من جهته أكد دي مايو «أن ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بل هناك ملفات أخرى يجب التعاون فيها ودعم ليبيا بها».

وفي ختام اللقاء وجه الدبيبة الشكر للسفير الإيطالي على الاستمرار في تواجده والعمل من طرابلس في أصعب الظروف، مؤكدا على ضرورة« عدم الاكتفاء بالزيارات الموسمية المتقطعة بين الجانبين والقيام بعملية تواصل مستمرة ومثمرة والتعاون في كافة المجالات بما يفيد مصلحة الطرفين».

وحضر اللقاء كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بالإضافة إلى كل من مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية والسفير الإيطالي لدى ليبيا بالإضافة إلى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا.

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