«مؤسسة الإعلام» تعلن توحيد وكالة الأنباء الليبية

قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، اليوم الأحد، إنه يعلن توحيد وكالة الأنباء الليبية بعد انقسام دام نحو سبع سنين.

ونص القرار الذي تم بموجبه توحيد وكالة الأنباء الليبية، والذي حمل الرقم 64 لسنة 2021 على توحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية، والتابعتين سابقة لحكومتي الوفاق والمؤقتة، في وكالة واحدة كما كان عليه الحال قبل وقوع الإنقسام السياسي.

كما نص القرار، على تشكيل لجنة إدارة مؤقتة للوكالة إلى حين تشكيل مجلس إدارة الوكالة، وفق ما نص عليه قانون إنشائها رقم 17 الصادر سنة 1964.

وقد أشاد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بالروح الوطنية الطيبة التي تجسدت لدى إدارات الوكالة ومسؤوليها والعاملين فيها، والتي تأتي انعكاساً للمناخ الإيجابي السائد في ليبيا الآن بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.