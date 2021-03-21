المؤسسة الليبية للاستثمار تستلم القاطع «C» لبرج أبوليلة في طرابلس

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء اليوم الأحد، أنها استلمت القاطع «C» من برج أبوليلة في العاصمة طرابلس بعدما وقعت على عقد البيع النهائي مع شركة التضامن للاستثمار العقاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ليكون المبنى مملوكا بشكل مباشر للمؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فريقها عمل خلال الثلاث سنوات الماضية على حلحلت كافة المسائل والإشكاليات التى وقفت أمام المؤسسة من استلام واستكمال القاطع (C) من برج أبوليلة بالتعاون مع شركة التضامن للاستثمار العقاري القابضة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه العملية تأتي «في إطار بناء قدرات المؤسسة لتنفيذ إسترتيجيتها»، مشيرة إلى أن توقيع عقد البيع النهائي مع شركة التضامن للاستثمار العقاري جرى بمقر برج أبوليلة.

ونوهت المؤسسة إلى أنها «ستشرع مباشرةً في البدء بالمرحلة الثانية الخاصة بتأهيل المبنى وتهيئته لتوفير المناخ المناسب لمتطلبات نجاح أعمال الشركات الإستثمارية المحلية والأجنبية، بما فيها القطاع الخاص، وذلك من أجل المساهمة في عودة الرخاء والبناء وخلق فرص عمل وتسخير الإمكانيات لدعم القطاعات الإستثمارية المحلية سريعة النمو».

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