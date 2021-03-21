الدبيبة لوزير خارجية إيطاليا: ملف الهجرة لا يرتبط بليبيا فقط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأحد، في طرابلس، أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة إلى أن الطرفين ناقشا آلية تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعادة ربط العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والتجارية.

وبشأن ملف الهجرة غير القانونية، أوضح الدبيبة أن هذا الملف دولي ولا يرتبط بليبيا فقط ولا يمكن حله من المنتصف فقط، مشيرا إلى البحر المتوسط وأن ليبيا بلد عبور، داعيا إلى العمل من خلال سياسة تضامنية تعالج هذا الملف انطلاقا من بلد المنشأ وحتى بلد المقصد.

من جهته، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن “ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية بل هناك ملفات أخرى يجب التعاون فيها ودعم ليبيا بها”.

يذكر أن اللقاء حضره وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية والسفير الإيطالي لدى ليبيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا.

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