رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع دي مايو العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم، بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

حيث هنأ دي مايو رئيس المجلس الرئاسي على مباشرة العمل بشكل رسمي بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء في تنفيذ الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد، كما أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات، والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

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