مديرية أمن طرابلس تطلق خطة لتأمين العاصمة اعتبارا من الاثنين

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الأحد، انها ستطلق خطة أمنية لتأمين العاصمة اعتبارا من غد الاثنين، تشمل نشر استيقافات من مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع ظهر اليوم مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد في ديوان المديرية بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش برؤساء المكاتب والأقسام ورؤساء مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وقالت المديرية إن الاجتماع خصص «لوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك في سبيل محاربة الجريمة والمجاهرة بالأمن»، موضحة أن الخطة «تهدف لنشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس».

وطالب مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع رؤساء المكاتب والأقسام بالتنبيه على مرؤسيهم بضرورة «التقيد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقا للقانون والقواعد حقوقية»، مشددا على ضرورة «إيلاء البلاغات المقدمة للغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها».

كما نبه العابد رؤساء مراكز الشرطة إلى الدور الهام لهم، حاثا إياهم «على إعداد أعضاء المراكز في تعاملهم مع المواطنين باعتبار الأخيرة تعد من مرافق المديرية الخدمية والتي يحتاجها المواطن ويقصدها باستمرار وبالتالي أهمية أن يكون أعضاء المركز أهلا لثقة المواطن».

ودعا مدير أمن طرابلس القيادات الأمنية إلى تسيير الدوريات الرجالة والراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تشكل نقاط حيوية كسوق الذهب «دون إهمال لأهمية التفتيش والمتابعة باعتبارها البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي».

ونوهت مديرية أمن طرابلس إلى أنه «تم تحديد موعد تنفيذ الخطة منذ الغد الاثنين 22 مارس الجاري على أن يكون موعد الاستيقافات من الساعة الثانية عشر مساء وحتى الثامنة صباحا».

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