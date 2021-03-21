ليبيا الان

سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء بزليتن والمرقب

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء من ثلاث خطوط لنقل التيار في زليتن والمرقب، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة مسافة 750 متر أسلاك كهرباء من خط الحديد بدائرة توزيع شرق زليتن، وكذلك سرقة مسافة 1500 متر من خط ماجر «2» بدائرة توزيع وسط زليتن.

كما أكدت الشركة سرقة مسافة 2100 متر من خط الخزاني بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، مشيرة إلى أنه «بهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • خسارة فيكم الكهرباء المفروض يخلوكم هكى معقوله يسرقو اكثر من 4 الاف متر لو روله من مخزن مانلوموكم لكن اسلاك من خطوط مهزله

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  • بلاغ لأدارة القصاص الشرعي وادارة التحقيق الجنائي في البلديات الليببة –
    ” بسم الله الرحمن الرحيم ”

    (( – إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ – )) –
    صدق الله العظيم

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