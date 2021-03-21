سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء بزليتن والمرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء من ثلاث خطوط لنقل التيار في زليتن والمرقب، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة مسافة 750 متر أسلاك كهرباء من خط الحديد بدائرة توزيع شرق زليتن، وكذلك سرقة مسافة 1500 متر من خط ماجر «2» بدائرة توزيع وسط زليتن.

كما أكدت الشركة سرقة مسافة 2100 متر من خط الخزاني بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، مشيرة إلى أنه «بهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة».

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