مؤسسة النفط تبحث الاحتياجات الملحة لمنطقة زلة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع عدد من شباب وشرائح من المجتمع المدني لبلدة زلة ببلدية الجفرة، اليوم الأحد، الاحتياجات الملحة والعاجلة للمنطقة، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بتنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وقالت المؤسسة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله مع وفد زلة الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، العماري محمد العماري، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عدالدائم، تناول التحديات والمشاكل التي توجه مدينة زلة، وما مدى الامكانيات المتاحة لحلها.

وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ناقش أيضا برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها إدارة التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للحقول النفطية للنهوض بالقطاع الخاص، وأهمية برامج التدريب للشباب الباحثين عن العمل بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا.

وقال صنع الله خلال الاجتماع «إن الظروف التي تواجه قطاع النفط بسبب شح الميزانية والظروف الأمنية وعدم استقرار القطاع حال دون تنفيذ عدد من أعمال الصيانة في الحقول والمرافق النفطية المتضررة، وهذا ما أثر سلبا على كافة المناطق المجاورة لهذه الحقول».

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تدخر جهداً في دعم الشباب في مناطق عملياتها وذلك «وفق الإمكانيات المتاحة لها».

وأشارت المؤسسة إلى أن وفد شباب زلة برئاسة رئيس مجلس شباب المنطقة علي الساعدي الفقيه، قدم في ختام الاجتماع شهادة شكر وتقدير وتهنئة للمهندس مصطفى صنع الله على نيله وسام محاربة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية.

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