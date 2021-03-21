اختتام برنامج «مناصرة» للتعريف بالحقوق الأساسية للفئات الهشة في سبها

اختتمت اليوم الأحد، في مدينة سبها، فعاليات برنامج «المناصرة» الذي أشرفت عليه المنظمة الليبية للسياسات التنموية بالشراكة مع رابطة المحاميين الأميركيين والذي ركز على التعريف بالحقوق الأساسية للفئات الهشة في المجتمع.

واستضافات إحدى قاعات بيت الثقافة بمدينة سبها حفل اختتام البرنامج الذي أقيم تحت عنوان «من حقي»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وقال رئيس المنظمة الليبية للسياسات التنموية مصطفى عبدالله القدافي لـ«بوابة الوسط» إن برنامج «مناصرة» استهدف التعريف بالحقوق الأساسية للشرائح الهشة فى المجتمع من المهاجريين الغير قانونيين والنازحين وفاقدي السند القانوني.

وأشارت إحدى المشاركات في فعاليات برنامج «مناصرة» إلى أن فعالياته أسهمت في التعريف بحقوق الشرائح الهشة فى المجتمع من خلال تسليط الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانيين والمواثيق الدولية والليبية المعنية بحقوق الإنسان.

وشهدت فعاليات برنامج «مناصرة» توزيع كتيب تعريفي يحتوى على التعريفات الخاصة بحقوق الإنسان والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بقضية الفئات الهشة في المجتمع.

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