مصلحة الجمارك الليبية تنظم اجتماعا مع الديوانية التونسية بمعبر رأس أجدير لتسهيل التجارة

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية،أن مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم، عقد اجتماع تحضيري مع العميد سالم البصير مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والعميد موسى علي محمد مدير الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والعميد مراد العالم مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات والعقيد عصام الشريف رئيس مكتب التعاون الدولي بالمصلحة والسيد مكرم خشخوشة لتبادل الآراء حول ما سيتم مناقشته مع الديوانة التونسية بمنفذ رأس اجدير .

وبحسب إيجاز صحفي للمصلحة، سينطلق المدير العام رفقة عدد مدراء الإدارات والمكاتب الجمركية إلى مركز جمرك رأس اجدير في زيارة تفقدية لمرافق المنفذ وسير العمل فيه وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع مع وفد من الديوانة التونسية بالمعبر حول تسهيل العملية التجارية وحركة انسياب البضائع بين البلدين .