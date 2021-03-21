وزير الصحة يبحث ملف كورونا مع المسؤولين عن مكافحة الجائحة

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الأحد بطرابلس، مع اللجان العلمية والمسؤولين عن مكافحة جائحة كورونا في شرق ليبيا وغربها، بهدف وضع آلية عمل مشتركة والتنسيق للعمل بخطة موحدة على مستوى ليبيا.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة الدكتور عادل الديب، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية العليا لمكافحة كورونا الدكتور خليفة البكوش، ورئيس اللجنة عن المنطقة الشرقية الدكتور صالحين مجيد، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار وأعضاء من اللجنتين، ومدراء إدارات بالوزارة

وأكد وزير الصحة في مستهل الاجتماع ضرورة توحيد اللجان العلمية والاستشارية في جسم موحد على مستوى ليبيا، مشددا على رجوع مراكز العزل والفلترة والتي جُهزت من قبل الوزارة والمخازن لتكون تحت إدارة الطواري الصحية بالوزارة والإدارات المختصة.

ومن جانبه استعرض الدكتور خليفة البكوش الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة منذ بداية الجائحة نتيجة للمشاكل السياسية والانقسامات داخل الدولة والحروب، وعدم تقاضي العناصر الطبية والطبية المساعدة لرواتبهم بعد تركهم للعمل في القطاع الخاص وتطوعهم للعمل مع القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك (72) مركز للعزل، بسعة سريرية أكثر من (1400) سرير.

وبدوره أوضح رئيس اللجنة اللجنة الاستشارية العلمية العليا لمكافحة كورونا في المنطقة الشرقية الدكتور صالحين مجيد أن مهام اللجنة تكمن في مراقبة الوضع الوبائي وإعطاء المشورة العلمية ووضع البروتوكل موحد للعمل به وارسالها للوزارة للتنفيذ .

ولفت الدكتور مجيد إلى أنه يوجد (15) مركزا للعزل في المنطقة الشرقية مربوطة بمنظومة موحدة، مطالبا بصرف مرتبات العاملين بمراكز العزل ومكافأتهم، واستجلاب مدربين دوليين لتدريب الكوادر الطبية، وانشاء منظومة موحدة لتبادل الخبرات في كل ما يستجد من معلومات حول فيروس كورونا.

كما شدد على ضرورة توفير غاز الأكسجين السائل بشكل مستمر، وإنشاء خزانات بسعة كبيرة للتخزين وخاصة بمراكز العزل ذات السعة السريرية العالية، والصيانة الدورية لأجهزة التنفس الصناعي وضمان الصيانة ضمن عقود الشراء من الشركات.

ومن جهته تحدث مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، عن الاجراءات والخطوات التي اتخذها المركز في ظل الجائحة بعد تكليفه من قبل اللجنة الاستشارية العليا للتجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح النجار أنه تم تشكيل لجنة تسييرية لحملة التطعيمات، وبلغت نسبة جهوزية المركز لاستقبال اللقاح (85%)، لافتا إلى أن المركز تواصل مع مشرفي التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد للحملة، كما تم التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي اعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جهاز الاسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مركز تطعيم، كما تم تدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح للتخلص الآمن من المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تدريب (95) طبيبا للتعامل مع أي أعراض جانبية قد تحدث نتيجة أخذ اللقاح.

وبدوره أكد رئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة الدكتور عادل الديب في كلمته خلال الاجتماع أن الخطأ كان في الإجراءات الأولى لإدارة الأزمة نظراً للتأخر في إصدار القرارات، وتشتت الجهود بين الوزارة والمركز واللجان.

وأكد المشاركين في ختام الاجتماع على أهمية التركيز على الجانب التوعوي الوقائي للجائحة مما له أهمية كبيرة في التقليل من عدد الاصابات.