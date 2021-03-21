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70% للتسجيل بالهندسة وإغلاق جراحة الأسنان.. قرارات أثارت غضب أولياء الأمور

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب أولياء الأمور عن استغرابهم من قرار جامعة طرابلس بشأن قفل باب التسجيل في كلية طب وجراحة الأسنان لمدة ثلاثة سنوات، منتقدين في الوقت ذاته انخفاض نسب القبول في كليات الهندسة وتقنية المعلومات.

وأعلنت جامعة طرابلس في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عن فتح منظومة التسجيل بالجامعة للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة 85% لكلية الطب البشري، و80% لكلية الصيدلة، و75% لكلية التقنية الطبية، و70% لكلية الهندسة، و70% لكلية تقنية المعلومات، و65% لباقي الكليات، مع قفل التسجيل في كلية طب وجراحة الفم والأسنان لمدة 3 سنوات. 

وصاحب هذا المنشور حالة من الاستياء بين أولياء الأمور الذين أعربوا من خلال ردودهم على المنشور بأن نسب القبول بكليات الهندسة وتقنية المعلومات منخفض مقارنة بمصر وتونس، كما انتقدوا قرار إغلاق التسجيل بكلية الطب وجراحة فم الأسنان مطالبين بتوضيح السبب وراء هذا القرار.  

يشار إلى أن نسبة القبول بكلية الهندسة في جامعة القاهرة المصرية للعام 2020 – 2021 وصلت نسبته إلى 96.6%. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • في كليات أخرى عملية واقسام مناسبة ومناهج وطرق تدريس عملية ونظرية مثل كلية الطب والجراحة ـ
    كلية العلوم والعلوم التطبيقية ـ
    كلية الهندسة الفيزيائية ـ والعلوم الطبيعية .
    كلية الزراعة والهندسة اللزراعية ـ
    كلية الأداب واالتربية –
    كلية القانون التشريعي –
    كلية العلوم الطبية ـ
    كلية العلوم الاسلامية –
    كلية الجيولوجيا –
    كلية طب وجراحة العيون –
    كلية الطيران المدني –
    كلية البيطرة –
    كلية هندسة الالكترونات والأتصالات . وغيرهم
    المهم يكون هناك طاقم تدريس مكلف وموثوق فيه للتعامل الصحيح واهمية الحضور والاستدراك والتقييم

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