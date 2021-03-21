70% للتسجيل بالهندسة وإغلاق جراحة الأسنان.. قرارات أثارت غضب أولياء الأمور

أعرب أولياء الأمور عن استغرابهم من قرار جامعة طرابلس بشأن قفل باب التسجيل في كلية طب وجراحة الأسنان لمدة ثلاثة سنوات، منتقدين في الوقت ذاته انخفاض نسب القبول في كليات الهندسة وتقنية المعلومات.

وأعلنت جامعة طرابلس في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عن فتح منظومة التسجيل بالجامعة للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة 85% لكلية الطب البشري، و80% لكلية الصيدلة، و75% لكلية التقنية الطبية، و70% لكلية الهندسة، و70% لكلية تقنية المعلومات، و65% لباقي الكليات، مع قفل التسجيل في كلية طب وجراحة الفم والأسنان لمدة 3 سنوات.

وصاحب هذا المنشور حالة من الاستياء بين أولياء الأمور الذين أعربوا من خلال ردودهم على المنشور بأن نسب القبول بكليات الهندسة وتقنية المعلومات منخفض مقارنة بمصر وتونس، كما انتقدوا قرار إغلاق التسجيل بكلية الطب وجراحة فم الأسنان مطالبين بتوضيح السبب وراء هذا القرار.

يشار إلى أن نسبة القبول بكلية الهندسة في جامعة القاهرة المصرية للعام 2020 – 2021 وصلت نسبته إلى 96.6%.