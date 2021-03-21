سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء في زليتن والمرقب

كشفت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، عن سرقة خط الحديد بدائرة توزيع شرق زليتن مسافته 750 مترا، وكذلك سرقة خط ماجر “2” بدائرة توزيع وسط زليتن بمسافة 1500 متر.

وأضافت الشركة في بيان أنه تمت سرقة خط الخزاني بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب مسافة 2100 متر، “وبهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت مساء السبت، عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 1350 مترا على خط الهناشير فرعية المعداني بدائرة توزيع السوانى التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

وفي حادثة أخرى، كشفت الشركة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت السبت بسرقة أسلاك بمسافة 600 متر على خط 11 ك ف (المشيرقي من 30 المنارة) التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير الذي يغذي في محطة فرعية همان .

وأكدت الشركة أنه “ومع استفحال هذه الظواهر السلبية في عدد من المناطق بالبلاد فهي ولا شك تؤثر على نمط حياة السكان وترفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء وكذلك جهود العاملين بالشركة لترميم الأضرار بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير”.

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