«معتوق»: بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم

أكد المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، أن “التسوية في ليبيا تمت نتيجة للجهود المصرية”، مردفًا أن “تدخل مصر والجزائر أو تونس في ليبيا يسمى دورًا وليس تدخلًا لأنه يحدث تحت مظلة الجامعة العربية”.

وقال «معتوق» في مداخلة تلفزيونية، إن “بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم”.

وأضاف أن “الخط الأحمر رسم مرحلة جديدة لسياسة ليست ليبية فحسب وإنما عربية”، مشيرًا إلى أن “أداء الحكومة الليبية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وحصولها على ثقة البرلمان الليبي، يُعد إنجازًا كبيرًا؛ لأن الدولة الليبية وحتى وقت قريب كانت في طريقها إلى الانقسام، بسبب التدخلات الخارجية، فكان هناك حكومتين وبرلمانين وجيشين”.

وتابع؛ أن “ليبيا وضعت قطار العودة إلى الإطار الصحيح من جديد، حيث بدأت خطوتها الأولى نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، التي يخضع لها كل المواطنين الليبيين، موضحًا أنه بتجاوز الانقسام فهذا يعني أنك تعديت المرحلة الأصعب في طريقك نحو إقامة الدولة بالشكل الصحيح، وأصبحت على مقربة كبيرة جدا من تحقيق هدفك».

لافتًا إلى أن “هذه الخطوة التي منعت الانقسام، لم تكن تأتي لولا المجهودات العربية، ولا يجب أن ننسى الأدوار التي قامت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين في سبيل تحقيق ذلك”.

وأوضح أن “هذه الدول العربية بالأخص كانت حريصة على إيقاف التمدد التركي بليبيا، وكذلك الحد من عمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية، فكل هذه العوامل كانت الحائل أمام استقامة الأمور والأوضاع بليبيا”.