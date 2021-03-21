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«معتوق»: بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، أن “التسوية في ليبيا تمت نتيجة للجهود المصرية”، مردفًا أن “تدخل مصر والجزائر أو تونس في ليبيا يسمى دورًا وليس تدخلًا لأنه يحدث تحت مظلة الجامعة العربية”.

وقال «معتوق» في مداخلة تلفزيونية، إن “بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم”.

وأضاف أن “الخط الأحمر رسم مرحلة جديدة لسياسة ليست ليبية فحسب وإنما عربية”، مشيرًا إلى أن “أداء الحكومة الليبية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وحصولها على ثقة البرلمان الليبي، يُعد إنجازًا كبيرًا؛ لأن الدولة الليبية وحتى وقت قريب كانت في طريقها إلى الانقسام، بسبب التدخلات الخارجية، فكان هناك حكومتين وبرلمانين وجيشين”.

وتابع؛ أن “ليبيا وضعت قطار العودة إلى الإطار الصحيح من جديد، حيث بدأت خطوتها الأولى نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، التي يخضع لها كل المواطنين الليبيين، موضحًا أنه بتجاوز الانقسام فهذا يعني أنك تعديت المرحلة الأصعب في طريقك نحو إقامة الدولة بالشكل الصحيح، وأصبحت على مقربة كبيرة جدا من تحقيق هدفك».

لافتًا إلى أن “هذه الخطوة التي منعت الانقسام، لم تكن تأتي لولا المجهودات العربية، ولا يجب أن ننسى الأدوار التي قامت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين في سبيل تحقيق ذلك”.

وأوضح أن “هذه الدول العربية بالأخص كانت حريصة على إيقاف التمدد التركي بليبيا، وكذلك الحد من عمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية، فكل هذه العوامل كانت الحائل أمام استقامة الأمور والأوضاع بليبيا”.

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المحللين الأتراك معتوق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نعم تركيا لها دور مهم جدا فى حل المشكلة فالشئ الذى يزيد عن حده ينقلب الى ضده فحينما ظهر اردوغان على شاشات الفضائيات امام خريطة ليبيا يقول انه سيحتل موانئ النفط لستقيظ رئيس مجلس النوام وهرول الى مجلس النواب المصرى وطلب تدخل الجيش المصرى فكان اعلان القاهرة ثم اعلان مصر من منطق القوة وقف اطلاق النار يوم 6/8 ذكرى جلوس السيسى على عرش مصر بعد الاطاحة بحكم المرشد واعلن هذا يوم سكسة سكسة وحدد وقف اطلاق النار الساعة سكسة زكرى مرور سكس سنوات على تولى السيسى السلطة وحاول كلاب اردوغان تخطى الخط والوصول لسرت فتم سحقهم واغراق سفينتين للاتراك وترك الثالثة عمدا لانقاذ الضحايا وللعلم فان الخط الاحمر سرت الجفرة كان احمر قبل ان يتم الاعلان عنه رسميا بدليل انه عندما قصفت طائرة مسيرة تركية طائرة نقل فى مطار الجفرة كان الرد بعد لقاء المشيرين قاسيا بضرب مطار مصراته لاول مرة وعاش المصاريت فى رعب فالطائرات الرافال التى تقصف لا يمكن لاى انظمة دفاع جوى تركية اسقاطها وبعدها راينا قصف الوطية عندما تم التهديد بضرب مقر الجيش الوطنى المحمى اصلا بالطيران المصرى ووصلت الرسائل لاردوغان بانه مستحيل ان يصل الى ثروة الشعب الليبى النفطية لهذا بدأ يتراجع فلا قبل له بمواجهة الجيش المصرى والتاريخ خير شاهد على سحق الجيش المصرى للجيش العثمانى من قبل والان نرى اروغان يتخبط وفى اسوأ حالاته وفى عزلة قاتلة ويرى مناورات يونانية سعودية جوية قرب حدوده لاول مرة ويرى تحرك حاملة الطائرات الامريكية لتصل لشواطئ اليونان ومن الجنان ان يظل الوضع هكذا لهذا راينا تودد تركى لمصر ووصول وفد مخابرات مصرية لطرابلس وقبل نيل الحكومة الثقة راينا مقابلة رئيس الحكومة للسيسى بالقاهرة وراينا مقابلة المنفى للمشير فى بنغازى وراينا حكومة خالية من كبار الخرفان ومتهمة من الخرفان بانها حكومة الفاتح رغم انها غامق واقسمت على فبراير العبرة ليست بالقسم فكل شئ قسمة ونصيب

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  • وحتى من يقول ان اردوغان الفاجر سلطان الدعارة ينصر الاسلام فايضا امر طبيعى
    فقد روى البخاري في صحيحه (3062) ومسلم (111) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: “هذا من أهل النار” فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:”إلى النار” قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: “الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله” ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه “لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”.

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