عقيلة صالح يشكل لجنة من 6 نواب لفتح باب الترشح لإحدى المناصب السيادية

أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تضم 6 نواب بالمجلس، لفتح باب الترشح لتولي إحدى مناصب السيادية.

وجاء التشكيل من أعضاء مجلس النواب كالتالي: “رمضان محمد شمبش وعبد المنعم جمعة سالم وعبد السلام محمد عبد السلا والهادي على محمد وعبد المنعم عمار سعد و سالم مسعود سالم”.

وبحسب القرار، تتولي اللجنة الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي إحدي المناصب القيادية للوظائف السيادية واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية والتحقيق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وعرض اسماء المرشحين على مجلس النواب.

وقالت مصادر، إن من ضمن المناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ، حيث قدم المرشحون لمنصب المحافظ ملفاتهم بالخصوص ، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفا للاتفاق السياسي الجاري والذي تم عليه اختيار حكومة الوحدة الوطنية .