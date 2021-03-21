رئيس المؤسسة الليبية للإعلام يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة إدارة وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)- أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السيد محمد بعيو اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة إدارة وكالة الأنباء الليبية.

هذا وتضمن القرار رقم (65) لسنة 2021 م – في مادته الأولى: تشكيل لجنة إدارة لوكالة الأنباء الليبية على النحو التالي:

وتضمن القرار في مادته الثانية: تؤول إلى لجنة الإدارة مجتمعة كافة صلاحيات واختصاصات المدراء السابقين لوكالة الأنباء الليبية، وتتولى اللجنة اقتراح آلية العمل وتوزيع الاختصاصات ليصدر بها قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

وفي مادته الثالثة: تتخذ لجنة إدارة وكالة الأنباء الليبية كافة الإجراءات التي تتطلبها إعادة توحيد ودمج الوكالة وفق ما نص عليه القرار رقم (64) لسنة 2021 م.

وكان رئيس المؤسسة أصدر القرار رقم (64) لسنة 2021 م بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل وقوع الانقسام السياسي، لتكون بذلك أول مؤسسة إعلام ليبية تتوحد بعد توصل الليبيين لحكومة واحدة، وحل سياسي للازمة التي كانت تشهدها البلاد.

ونصت المادة الثانية من القرار؛ على أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية المالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام .

وتتولى لجنة مؤقتة، إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميه قرار من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام ، بحسب المادة الثالثة من القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.( وال ـ طرابلس) إ م

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