«أبوسبيحة»:  شرحت للمجلس الرئاسي أهمية بسط الأمن في الجنوب بصورة أساسية

وصف رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، مشاكل الجنوب بـ «المزمنة والمستعصية» بالإضافة إلى أن الحكومات السابقة توليها أي اهتمام وتركتها للمجرمين وعصابات التهريب.

وأضاف «أبوسبيحة» في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24»، أن ” من أبرز مشاكل الجنوب الكهرباء والوقود وأزمة السيولة بالإضافة إلى البطالة المتفشية بين الشباب”.

وأردف أن “حكومة الوحدة الوطنية التي ستنفذها في منطقة الجنوب، وكنت قد شرحت للمجلس الرئاسي أهمية موضوع الأمن بصورة أساسية، وتحديدًا في مدينة سبها حيث أن الأمن مختل هناك بصورة أساسية ولا يوجد أمان للمواطن داخل المدينة”.

وتابع أنه أيضًا ” لا توجد فاعلية للقوات المسلحة داخل مدينة سبها، ولا للشرطة، كما لا يوجد أي مظهر من مظاهر الدولة”، معقبًا لذا ” طالبت المجلس الرئاسي بأن يتم تحويل جميع الأجهزة الأمنية سواء بالجيش أو الشرطة، إلى أي جهة أخرى، واستقدام أشخاص من الخارج لتنفيذ الأمن في المنطقة حيث أن تركيبة المنطقة قبلية سواء كان من الجيش أو الشرطة ولا تستطيع تطبيق الإجراءات الأمنية”.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بأزمة الوقود، فإنها تتعلق أيضًا بمسألة انعدام الأمن، بالإضافة إلى الجهات المسئولة عن توزيع الوقود”، مستطردًا أن” الحكومة الجديدة لم تظُهر حتى الآن أي بادرة اهتمام بالمنطقة ولكن متفائلين خيرًا م هذه الحكومة وأي إجراءات تتخذها هذه الحكومة لاستتباب الأمن وتوفير حاجة المواطن فقطعًا سيقف الجميع معها بكل جدية لتنفيذها”.