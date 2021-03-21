عقيلة صالح يُشكّل لجنة لاختيار أصحاب المناصب القيادية

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأحد، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحدى المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، استلام وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس النواب، رمضان محمد محمد شمبش، وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي، وعبد السلام محمد عبد السلام المرابط، والهادي علي محمد الصغير، وعبد المنعم عمار سعد بالكور، وسالم مسعود سالم قنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية