ليبيا الان

عقيلة صالح يُشكّل لجنة لاختيار أصحاب المناصب القيادية

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأحد، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحدى المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، استلام وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس النواب، رمضان محمد محمد شمبش، وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي، وعبد السلام محمد عبد السلام المرابط، والهادي علي محمد الصغير، وعبد المنعم عمار سعد بالكور، وسالم مسعود سالم قنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك