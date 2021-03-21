عميد بلدية جادو: الطفرة الجديدة من فيروس كورونا شرسة

قال عميد بلدية جادو عمر موسى طابونة، إن “الطفرة الجديدة من فيروس كورونا شرسة، فعدد الوفيات والإصابات بات في ارتفاع وإمكانيات مركز العزل متواضعة تزامناً مع تفاقم الوضع الوبائي”.

وأضاف «طابونة» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أن “مقارنة الاحصائيات مع الشهر الماضي والأشهر السابقة هناك ارتفاع كبير جداً في عدد الحالات”.

وتابع؛ أن “الوضع الوبائي لا يبشر بخير ويكاد يخرج عن السيطرة، خصوصاً بعد دخول السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور، والتي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار «طابونة» إلى أن “مصنع الأكسجين الوحيد انتاجيته ضعيفة جداً مقارنة بالاستهلاك الكبير بسبب تفاقم الوضع، وخلال اليومين الماضيين حدث وأن وصلنا إلى كارثة وعجزنا عن توفير الأكسجين بسبب الإمدادات المتدنية جداً، لولا وقوف أبناء المدينة ورجال الأعمال، حيث تم شراء أسطوانات أكسجين وتم تجاوز الأزمة بأعجوبة”.

وأوضح أن “مركز العزل الوحيد بجادو يقدم الخدمات الصحية للمصابين بفيروس كورونا في بلديات جادو والرحيبات والرجبان، بسبب نقص الكوادر الطبية والعناصر الطبية المساعدة التي تعمل بدون مرتبات”، مؤكداً أن “العمل في ظل هذه الظروف صعبة للغاية، خصوصاً أن البلديات أحياناً تضطر تغطي مرتبات الأطقم الطبية وتقديم التمويل اللازم”.