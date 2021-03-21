المرصد السوري يؤكد مغادرة دفعة مرتزقة من فصيل “السلطان مراد” من طرابلس إلى سوريا

لندن 21 مارس 2021 (وال)- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن دفعة من مرتزقة فصيل “السلطان مراد” ومسلحين آخرين، عادوا خلال الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فإن ذلك يأتي بعد ضغوط دولية وإقليمية على تركيا بشأن سحب مرتزقتها وقواتها من الأراضي الليبية، وذلك بناء على اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدوليين بشأن ليبيا.

وكانت قناة سكاي نيوز عربية، قد كشفت عن اتفاق جرى بين تركيا والولايات المتحدة، يقضي بموجبه خروج المرتزقة السوريين من كافة التراب الليبي.

وأشارت القناة إلى أن طائرات تابعة للخطوط الجوية الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.

ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفًا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا “مُروعًا” للسيادة الوطنية، إلى جانب وجود نحو 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. (وال- لندن) ر ت

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