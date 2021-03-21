اللواء 444» يداهم مهربي بشر في نسمة ويحرر 85 مهاجر

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الأحد تحرير 85 مخطوفين من جنسيات إفريقية خلال مهمّة قتالية داهم فيها أوكار مهربين بمناطق نسمة.

وقال «اللواء 444 قتال»، عبر صفحته على «فيسبوك «تمكّنت مفارز اللواء من القضاء على أوكار المجرمين والقبض على 16مهرب بالمناطق المستهدفة».

– إصابة 3 جنود من اللواء 444 ومقتل مهرب في اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر ببني وليد

وأضاف اللواء أن المهمة القتالية «نجحت في تخليص سُكّان المنطقة من ظلم مجرميها ممن امتهن التهريب والإختطاف والحِرابة»، كما أن قوات اللواء «صادرت عدداً من الأسلحة والآليات المستخدمة في أعمال التخريب». واشار اللواء إلى استمرار جنوده في مهامّهم وأنهم «سيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت».

وكان اللواء قد اقتحم عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين بمدينة بني وليد منذ أيام، ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

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