القبض على “القرش” بتعليمات من قيادة من الجيش

القت القوات المسلحة الليبية، القبض على الضابط السابق بالقوات الخاصة “ناصر القرش الدرسي ” في مدينة بنغازي بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، في شهر أكتوبر 2018 أمرا بالقبض على المدعو ناصر الدرسي المعروف بالقرش، لتورطه في عدد من الجرائم الجنائية،حيث أنه يملك سجلا حافلا بالجرائم وعمليات الخطف والقتل والابتزاز والسرقة.

ومن ضمن التهم المنسوبة لـ”القرش”، إحراق منزل عون الفرجاني مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، وقتل شخصا ورماه داخل المنزل، كما كان للقرش اعتداءات متكررة على مراكز الشرطة ببنغازي، وتدخله بالقوة لإخلاء سبيل سجناء تربطهم به صلة عمل أو قرابة.

وكشفت مصادر ، أن الجهات الأمنية ببنغازي سجلت على القرش تهديده لرجال الأعمال عبداللطيف المشاي ويوسف الشبعان وابتزازهم والرماية عليهم عديد المرات للحصول على المال، كما يضم سجل القرش الاعتداء على منزل عائلة الحاج محمد العبيدي وابتزازه بأسرته للحصول على المال، إضافة إلى سرقته لمجوهرات من المنزل تقدر بمبلغ مليون دينار ليبي.

وخرج القرش قبل عدة أيام في لقاء مصور اتهم خلاله القيادة العامة للقوات المسلحة في التفريط بحقوق إقليم برقة