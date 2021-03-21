خلال الاجتماع الأول بقيادات الوزارة.. وزير المواصلات يناقش سبل تقريب الخدمات وتسهيلها للمواطن

عقد بمقر ديوان وزارة المواصلات، الأحد، بطرابلس الاجتماع الأول الذي ترأسه وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي بحضور وكلاء الوزارة ومدراء المصالح و الأجهزة و المراكز التابعة للوزارة .

وأكد حساب مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، على فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والصعوبات والمختنقات التي تواجه قطاع المواصلات وتم مناقشة سبل حلها من أجل تقريب الخدمات و تسهيلها للمواطن بالمطارات والموانئ وتسهيل حركته على شبكة الطرق العامة مع التركيز على مشروعات الصيانة العاجلة و الاستراتيجية الهامة.

وناقش الاجتماع أيضًا الموضوعات المتعلقة بالميزانية المقترحة للقطاع سنة 2021 و تزويدها وفق الأولويات و كذلك الخطة الثلاثية للوزارة .