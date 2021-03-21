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مصطفى صنع الله يبحث مع شباب زلة  أزمات وتحديات المدينة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، بعدد من شباب وشرائح من المجتمع المدني لمدينة زلة، بحضور العماري محمد العماري عضو مجلس الإدارة ، مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تناول الاجتماع التحديات والمشاكل التي توجه مدينة زلة ،  وما مدى الإمكانيات المتاحة لحلها ، كما ناقش الحاضرون برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها إدارة التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للحقول النفطية للنهوض بالقطاع الخاص .

وقال مصطفى صنع الله، إن الظروف التي تواجه قطاع النفط  بسبب شح الميزانية والظروف الأمنية وعدم استقرار القطاع حال دون تنفيذ عدد من اعمال الصيانة في الحقول والمرافق النفطية المتضررة ، وهذا مااثر سلبا على كافة المناطق المجاورة لهذه الحقول ، مشيراً إلى ان المؤسسة لن تدخر جهداً في دعم الشباب في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وذلك وفق الامكانيات المتاحة لها .

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة بعض الاحتياجات الملحة والعاجلة لمنطقة زلة وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بتنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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