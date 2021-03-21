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وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المالطي سبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، خلال اتصال هاتفي، مع نظيرها المالطي إيفاريست بارتولو، سبل العمل لصالح تعزيز السلام في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، على مواصلة بلاده العمل من أجل ليبيا موحدة، وأنها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ لتزويد ليبيا بالمساعدة اللازمة لتطويرها وتدريبها؛ ولبناء مؤسسات حكومية مرنة، إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح «بارتولو» أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا في طرابلس، لوضع خطة والعمل معا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا.

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ليبيا مالطا وزيرة الخارجية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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