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ترتيبات “الدعم المركزي” لتأمين مباراة ليبيا و تونس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث العميد “محمد فتح الله” مدير الإدارة العامة للدعم المركزي-التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية-  خلال اجتماعه، الأحد مع رئيس مكتب الأمن الرياضي، الترتيبات اللازمة بشأن تولي المكتب تأمين مباراة كرة القدم التي ستجمع خلال الأيام المقبلة بين منتخبي ” ليبيا ” و “تونس” على أرضية ملعب بنينا “هوغو شافيز -سابقاً”بمدينة بنغازي.

وأكد مدير الإدارة خلال الاجتماع في مقر الوزارة بطرابلس على ضرورة وضع كافة الخطوات التي من شأنها ضمان إقامة هذه المباراة في أجواء أمنية إيجابية وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى ..وقد تم مؤخراً رفع الحظر الذي كان مفروضاً على الملاعب الليبية، بدواعٍ أمنية، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً في الاوساط الرسمية والرياضية الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مصر والاماراات والسودان وتونس وراء خراب البلاد بموضوع تسوية الذكور بالأناثـ ويتم التحفظ على كل جوازات السفر للرياضيين ىوالرياضيات ـ ويتم إلغاء المبارياات ـ واستدعاء الادرات فالنوادي ـ للمركز العسكري للتحقيق فالهويات .

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