«تنتوش»: الميزانية العامة ستكون موحدة توافقية تخدم برامج الأداء المستهدف من الحكومة

أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المالية عمر تنتوش، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانية العامة لعام «2020- 2021».

وقال «تنتوش» إن “اللجنة ستجتمع طيلة الأسبوع الجاري لتعديل الميزانية وطلب الملاحظات من هذه الجهات وتقدم المبررات للأرقام الموجودة”، مشيراً إلى أن “لجنة المالية تعمل على التعديلات”.

وأكد أن “الميزانية ستكون موحدة توافقية تخدم برامج الأداء المستهدف من الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية التي أنشئت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع؛ “وأيضاً محاولة استكمال برامج التنمية المتعاقد عليها وبرامج الشباب والأمن القومي، وستكون الاجتماعات مطولة لإنهاء بعض الامور التي تكون في صالح المجتمع الليبي وصالح المواطن، متمنياً أن تخدم هذه الميزانية تخدم المواطنين وتمس حاجة المواطن”.

وأوضح رئيس لجنة المالية، أن “لجنة المالية عٌقدت الأحد بفرع ديوان المجلس بطرابلس مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من قبل حكومة الوحدة الوطنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها”.