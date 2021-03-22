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مصراتة.. أعمال صيانة في شارع سناء محيدلي و”حي أولاد بعيو”

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل بلدية مصراتة إشرافها على تنفيذ صيانة العديد من الشوارع والطرقات داخل المدينة حيث شهد يوم الأحد تركيز الشغل على جزء من الطريق عند الإشارة الضوئية في شارع سناء محيدلي، المتفرع منش شارع بنغازي بوسط المدينة، بعد الانتهاء من معالجة وصيانة خط مياه الصرف الصحي.

كما شهد حي اولاد بعيو أعمال صيانة أخرى للبنية التحتية “الصرف الصحي” بالفرع البلدي شهداء الرميلة، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة مصراتة- حسب ما أفاد به مكتب العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • شفت الحقارة والنذالة – بس
    هاذوم اتباع البلاك فورس – والسحر والشعودة ما لقوش كيف يطبوهم هاربين لمصراتة –
    مش عارف يقولوا في جيش في بنغازي / ما يبوش يخسروا منه حتي جندي ….؟!!!’ / عجب والله / الله يرحم

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