مصراتة.. أعمال صيانة في شارع سناء محيدلي و”حي أولاد بعيو”

تواصل بلدية مصراتة إشرافها على تنفيذ صيانة العديد من الشوارع والطرقات داخل المدينة حيث شهد يوم الأحد تركيز الشغل على جزء من الطريق عند الإشارة الضوئية في شارع سناء محيدلي، المتفرع منش شارع بنغازي بوسط المدينة، بعد الانتهاء من معالجة وصيانة خط مياه الصرف الصحي.

كما شهد حي اولاد بعيو أعمال صيانة أخرى للبنية التحتية “الصرف الصحي” بالفرع البلدي شهداء الرميلة، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة مصراتة- حسب ما أفاد به مكتب العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي.

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