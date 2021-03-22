رئيس لجنة “ضم المقاتلين” يتفقد سير الدورة التدريبية

زار رئيس لجنة ضم المقاتلين التابعة لوزارة الداخلية، العميد “عبد الناصر الطيف” -الأحد – المعهد العالي للضباط في جولة تفقدية على الدورة التدريبية المقامة بالمعهد التي تستهدف ضم المقاتلين وتأهيلهم ودمجهم للوحدات النظامية .

رافق “الطيف” في جولته عدد من أعضاء اللجنة، وذلك للوقوف على سير العملية التدريبية بالمعهد، ثم عقد اجتماعاً مع مدير المعهد وعدد من المعلمين، لمناقشة الأمور التى من شأنها نجاح الدورة والخروج بنتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

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