اعتماد محضر الفصل بين وزارتي  الاقتصاد والتجارة عن الصناعة والمعادن

طرابلس 22 مارس 2021 (وال)- شهدت مدينة طرابلس الأحد، توقيع على محضر الفصل بين وزارت الاقتصاد والتجارة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن بحكومة الوفاق غير الدستورية أحمد عمر.

حيث أجريت المراسم؛ بحضور السادة أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اللقاء تضمن طرح ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، والعمل على إعداد برنامج عمل مشترك منها؛ الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها، والعمل على تنميتها.

ويهدف البرنامج المشترك أيضًا إلى حماية الصناعة المحلية، والتواصل مع المصارف النوعية، وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما يهدف العمل المشترك على إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها وحلحلتها، ودعم المصانع والشركات القائمة وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

بدوره، أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، أن العمل بين الوزارتين؛ هو عمل تكاملي لصالح الاقتصاد الوطني، وأن العمل الفني بالوزارتين مرتبط، ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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