عمداء بلديات “طبرق الكبرى” يبحثون مقترح المحافظات

شهدت قاعة الاجتماعات في مقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة طبرق -الأحد-اجتماعاً لمناقشة وبحث مقترح تقسيم المحافظات واعتمادها، بحضور عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب ورئيس مجلس التخطيط ووكيل ديوان بلدية طبرق وعدد من موظفي المجلس.

وناقش المجتمعون المقترح لتسمية المحافظات والبلديات التي ستتبع محافظة المنطقة المعروفة سابقاً باسم منطقة البطنان وتضم مدينة طبرق وبلدات أخرى ودراسة مقومات منطقة “طبرق الكبرى” ومخاطبة أصحاب القرار وتوحيد وجهات النظر والتنسيق بشأن الخطوات المقبلة-وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لبلدية طبرق على منصته الإعلامية .

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