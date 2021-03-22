النجار: الوضع الوبائي متفاقم والوفيات أضعاف العدد المعلن عنه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي في الوقت الحالي يتزايد بشكل ملحوظ، مُشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد المصابين والوفيات، وأن سرعة انتشار المرض أصبحت ملحوظة، وهذا واضح في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

النجار ذكر – في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” – أنه حسب رأي اللجنة العلمية الوضع لم يصل للحد الكارثي أو حد الخروج عن السيطرة، مُبينًا أن الوضع الوبائي متفاقم ولكن لم يخرج عن السيطرة، كما أن هناك حقيقة ملحوظة وهي أن مراكز العزل معظمها مشغولة مما يشكل خطر واقعي .

وتابع “إذا لم تعد هناك إمكانية لتقديم العناية الطبية المركزة والفائقة فإن ذلك سيزيد من وتيرة التسارع في أعداد الوفيات وهذا ما يسبب لنا قلق وإنزعاج”، موضحًا أنه ربما في الأيام القليلة القادمة يحدث نقص في الإمكانيات وهذا سيسبب أيضًا ضغط جديد في مراكز العزل بصفة عامة .

وبين أنه حتى الآن الأمور تسير بالإمكانيات الموجودة، مضيفًا أن هناك تجهيزات لتوفير كمية تكفي لعدة شهور بدلاً من الكميات القليلة التي لا تكفي إلا لأسابيع .

وأكمل النجار “هناك جهود مبذولة من الحكومة الجديدة ووزير الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمراكز العزل ولكن الأمر يحتاج إلى تحرك بسرعة قبل أن يحدث نقص خاصة في الأكسجين والأدوية الأساسية الخاصة بمراكز العزل”.

وأشار إلى أن عدد الوفيات المعلن عنه في البيان الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لا يعكس الرقم الحقيقي لأنه لا توجد إمكانية للتواصل مع كل مراكز العزل وكل المستشفيات التي بها حالات وفايات بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدد الوفيات الذي يتم الإعلان عنه هو فقط الحالات المؤكد تسجيلها وتأتي معظم هذه المعلومات من جهاز الإسعاف والطوارئ من خلال الجثامين التي ينقلوها، مؤكدًا أن عدد الوفيات يمكن أن يكون ضعف أو ضعفين العدد المعلن عنه والذي لا يعكس العدد الحقيقي.