أول مؤسسة إعلامية تتوحد : بعيو يصدر قرارا بدمج وتوحيد وكالة الأنباء الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد بعيو” قرارا بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل وقوع الانقسام السياسي.

لتكون بذلك أول مؤسسة إعلام ليبية تتوحد بعد توصل الليبيين لحل سياسي للازمة التي كانت تشهدها البلاد وتوحيد المؤسسات والأجهزة السيادية تحت حكومة واحدة .

ونصت المادة الثانية من القرار رقم (64) لسنة 2021 الذي صدر اليوم الأحد على أن تتحمل المؤسسة الليبية للأعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية المالية المترتبة على وكالة الانباء الليبية أثناء فترة الانقسام .

ووفقا للمادة الثالثة للقرار تتولى لجنة مؤقتة إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميته قرار من رئيس المؤسسة الليبية للأعلام ، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.