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تفاصيل واقعة هتك عرض طفلة في عين زارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كان يوما دراسيا عاديا لطفلة قاصر من عين زارة تدرس بمرحلة التعليم الأساسي، إلا أن ذلك اليوم سرعان ما تحول إلى كابوس، كون أن ذئبين بشريين كانا يتربصان بها، بحسب مديرية أمن طرابلس.

الطفلة بعد خروجها من المدرسة تعرضت إلى معاكسة من أحد الشُبان والذي سرعان ما أغواها بأحلام وردية زائفة، وكونها قاصر غرر بها ذلك الشاب بمرافقته بسيارته، واستدرجها صحبة أحد أصدقائه إلى إحدى الاستراحات بمنطقة عين زارة.

الطفلة لم يكن في حسبانها أن الشاب كان يستدرجها بهدف الوقوع عليها وهتك عرضها رفقة أصدقائه لمدة يومين كاملين.

تلك الطفلة تمكنت بعد أن هُتك عرضها من الهروب من تلك الذئاب البشرية التي لم تسلم منهم الطفلة القاصر التي لم تكن تعلم أنهم سيسلبونها عذريتها.

أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين ممن قاموا بهتك عرض القاصر، حيث أنهم وجدوا تلك الطفلة بعد هروبها أثناء قيامهم بأعمالهم الروتينية.

الطفلة تحدثت عن اليومين العصيبين التي مرت بهما وبعد التحري أكدت مديرية أمن طرابلس أنه عقب التعرف على الجناة تمكن أعضاء التحري من ضبطهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوسوم

مديرية أمن طرابلس مركز شرطة عين زارة هتك عرض طفلة

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  • تجارة السحر والشعوذة في مرزق ودرنة وسلوق وشخرة ووادي عتبة ـ ليببا
    من الضروري تنببه أولياء الأمور والمواطنين الليبببن ـ
    والتوعية بمخاطر بعض هيئات التدرريس والعنصر النسائي بالذات بأعمالهم الشيطانية للأطفال والكذب على االناس حتى من أقرب الأقاربب قدمووا بلاغات للأجهزة الأمن المسلح — ومكافحة الجهل واالكفر والأمراض الأجتماعية والعياذ بالله ـ –

    رد

  • تجارة السحر والشعوذة في مرزق ودرنة وسلوق وشخرة ووادي عتبة ـ ليببا
    من الضروري تنببه أولياء الأمور والمواطنين الليبببن ـ والتوعية بمخاطر بعض هيئات التدرريس والعنصر النسائي بالذات بأعمالهم الشيطانية للأطفال سواءء رسم أو طلاسم أو غيره ـ والكذب على االناس حتى من أقرب الأقاربب قدمووا بلاغات للأجهزة الأمن المسلح — ومكافحة الجهل واالكفر والأمراض الأجتماعية والعياذ بالله ـ

    رد