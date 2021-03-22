المريمي: جلسة النواب المرتقبة ستخصص لاعتماد الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن الجلسة المرتقبة ستخصص لاعتماد الميزانية، وإصدار قانون لها، واحتمال تلاوة تعديل الإعلان الدستوري المعد من اللجنة التشريعية لصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري .

المريمي أوضح في تصريحات صحفية أن مكان انعقاد جلسة النواب مازال لم يحدد، وبمجرد انتهاء اللجنة التشريعية التي تعمل على الإعلان الدستوري، واللجنة المالية التي تعمل على الميزانية، سيدعو رئيس المجلس لعقد جلسة، ويتم تحديد مكان انعقادها.

وذكر أن جلسة النواب المقبلة ستعقد بعد الانتهاء من مراجعة الميزانية الموجودة حاليًا عند لجنة المالية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها، وإصدار قانون خاص بها، مضيفا أن الميزانية المقترحة، أعدت من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها .

وبيّن أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لديها برامج تختلف، واللجنة المالية تعمل على تعديل بعض البنود، واحتمال رفع القيمة وارد ليتوافق والحجم المطلوب، على حد تعبيره.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعا، الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، حيث ناقشت الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021م المحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها .