عميد بلدية جادو : الوضع الوبائي لا يبشر بخير  ويكاد يخرج عن السيطرة

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال عميد بلدية جادو عمر موسى طابونة إن الوضع الوبائي لا يبشر بخير ويكاد يخرج عن السيطرة، خصوصاً بعد دخول السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور، والتي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

طابونة أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أن مقارنة الاحصائيات مع الشهر الماضي والأشهر السابقة هناك ارتفاع كبير جداً في عدد الحالات، لافتاً إن الطفرة الجديدة من الفيروس شرسة فعدد الوفيات والإصابات بات في ارتفاع وإمكانيات مركز العزل متواضعة تزامناً مع تفاقم الوضع الوبائي.

وأضاف أن مركز العزل الوحيد بجادو يقدم الخدمات الصحية للمصابين بفيروس كورونا في بلديات جادو والرحيبات والرجبان، بسبب نقص الكوادر الطبية والعناصر الطبية المساعدة التي تعمل بدون مرتبات، مؤكداً أن العمل في ظل هذه الظروف صعبة للغاية، خصوصاً أن البلديات أحياناً تضطر تغطي مرتبات الHطقم الطبية وتقديم التمويل اللازم.

وأشار عميد بلدية جادو، إلى أن مصنع الأكسجين الوحيد انتاجيته ضعيفة جداً مقارنة بالاستهلاك الكبير بسبب تفاقم الوضع، وخلال اليومين الماضيين حدث وأن وصلنا إلى كارثة وعجزنا عن توفير الأكسجين بسبب الإمدادات المتدنية جداً، لولا وقوف أبناء المدينة ورجال الأعمال، حيث تم شراء أسطوانات أكسجين وتم تجاوز الأزمة بأعجوبة.