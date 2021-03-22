توحيد وكالة الأنباء الليبية بعد “7” سنوات من الانقسام

أصدرت المؤسسة الليبية للإعلام من مقرها في طرابلس -الأحد- قرارا بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل الانقسامات السياسية وما شهدته البلاد من صراع على مدار السنوات الأخيرة.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار “64” لعام 2021 م أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام، فيما نصت المادة الثالثة للقرار على أن تتولى لجنة مؤقتة إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميته قرار من رئيس المؤسسة ، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

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