ليبيا الان

توحيد وكالة الأنباء الليبية بعد “7” سنوات من الانقسام

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المؤسسة الليبية للإعلام من مقرها في طرابلس -الأحد- قرارا بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل الانقسامات السياسية وما شهدته البلاد من صراع على مدار السنوات الأخيرة.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار “64” لعام 2021 م أن تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام، فيما نصت المادة الثالثة للقرار  على أن تتولى لجنة مؤقتة إدارة وكالة الأنباء الليبية إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتسميته قرار من رئيس المؤسسة ، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك