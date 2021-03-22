«نصية»: إصلاح حال البلاد لا يحتاج لميزانية باهظة

رأى عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، أن إصلاح حال البلاد، من توحيد لمؤسسات الدولة والاستعداد للانتخابات، وتحسين الخدمات الأساسية، لا يحتاج لميزانية باهظة، ولكنه يحتاج لمواجهة الفساد.

وقال نصية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “توحيد مؤسسات الدولة، الاستعداد للانتخابات العامة، مواجهة جائحة كورونا، تحسين الخدمات الأساسية عن طريق البلدية، خلال عشرة أشهر لا يحتاج 96 مليار دينار ميزانية. ولكنه يحتاج كما قلنا. يكفي دماء، نقول. يكفي فساد”.

وكان نصية، قد اعتبر في تغريدة له الأسبوع الماضي، أن إخفاء جزء من تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة يعتبر جريمة دولية في حق الشعب الليبي، قائلا: إخفاء جزء من تقرير لجنة الخبراء يعتبر جريمة دولية في حق الشعب الليبي الذي يناضل من أجل دولة يسودها العدل والشفافية. أخشى ما أخشاه أن يستخدم هذا الجزء لابتزاز السلطة التنفيذية الجديدة أو المؤسسات الليبية”.