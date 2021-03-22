إلغاء التجمعات الكبرى في غدامس لمواجهة «كورونا»

قررت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في غدامس إلغاء جميع التجمعات الكبرى داخل المدينة، خصوصا الوافدة منها.

جاء ذلك في اجتماع مع ممثلين عن مراقبة التعليم، ومفوضية المجتمع المدني، ومجموعة «شباب ضد كورونا»؛ لبحث الوضع الوبائي بالمدينة، حسب بيان المجلس البلدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأوصى الاجتماع برفع مستوى الوعي لدى المواطنين، والدعوة لاجتماع عاجل للجنة التوعية والتثقيف في هذا السياق، وإيجاد آلية للتنسيق بين لجنة الرصد والتقصي ومراقبة التعليم، والالتزام بما ورد في التوصيات السابقة فيما يتعلق بالحد من المبالغات في المناسبات الاجتماعية والمناشط الرياضية.

ودعا البيان الأهالي إلى «تحمل مسؤولياتهم الأدبية والأخلاقية تجاه مدينتهم».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا