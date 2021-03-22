«فيصل الشريف»: كونوا شجعاناً وتحدثوا عن جرائم «غنيوه»

دعا فيصل الشريف، الباحث القانوني والناشط السياسي، إلى محاكمة غنيوة الككلي رئيس “جهاز دعم الاستقرار” بعد جريمة قتل محمد بيالة، وكتب على حسابه بـ”فيسبوك”: “في يوم عيد الأم تودع ابنها المغدور محمد بيالة، تودعه بالصبر والحزن والاحتساب لله، في اليوم الذي كان يفترض أن يهاتفها أو يدخل عليها ليقبل جبينها ويهنئها بعيد الأم، يأتيها جثةً هامدة بعد أن غدر به غنيوة ومن معه وقتلوه غدرًا دون جرمٍ أو ذنبٍ اقترفه”.

أضاف “الشريف” على حسابه: “لا تتحدثوا عن جرائم محمود الورفلي فحسب، بل كونوا شجعانًا وتحدثوا عن جرائم غنيوة وكل مجرم يريق دم الليبيين ظلمًا وعدوانًا، لا تسكتوا على الجرائم حتى تصل إلى أحبابكم، فالجريمة تظل جريمة أيًّا كان مقترفها وأيًّا كان ضحيتها، أعظم الله لكم الأجر آل بياله وأحسن عزائكم، وأنصحكم بأن تطرقوا باب العدالة الدولية لأن عدالتنا أضعف من أن تنصف مظلومًا”.