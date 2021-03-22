«الفارسي»: علمت أن «الدبيبة» سينجز حلولاً سريعة في ملف الكلى والأورام وكورونا

بشرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، مرضى الكُلى، بانفراجة في ملفهم خلال أيام، بتعهد شخصي من مدير مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أحمد الشركسي.

قالت “أم العز” على حسابها بـ”فيسبوك”: “تصلني مناشدات من مرضى غسيل الكلى وأهاليهم وحرفيا ( تم تهجير مرضى غسيل الكلي بمركز بنغازي الطبي إلى عيادة المأجوري بسبب استغلال المكان للأمراض السارية) عيادة الماجوري غير معدة ( بحسب شكواهم) والتعامل مع مطالبهم تم بالتجاهل من قبل السيدة المسئولة، ثمة حالة إنسانية تتطلب تدخل السيد وزير الصحة؛ هؤلاء ضحايا الإهمال وسؤ الحال فاغيثوهم، المعنين من المجلس البلدي والهلال الاحمر ووزارة الصحة نناشدكم الغوث”.

أضافت “أم العز”: “بخصوص موضوع مرضى غسيل الكلى، تواصل معي السيد أحمد الشركسي مدير مكتب رئيس الوزراء وطمأنني بأنهم مهتمون بالملف الصحي والعلاجي و يولون ملف الكلى والأورام إلي جانب كورونا اهتمامهم وأن السيد رئيس الوزراء يشرف شخصيا علي هذا الملف وسينجز حلول سريعه خلال أيام، اللهم يسر ولا تعسر”.