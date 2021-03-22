«النمروش»: أنا وفيّ للشهداء الأبرار في فبراير وسنلبي ليبيا كلما نادت

قال صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، إنه يتمنى كل التوفيق لمن استلموا أمانة إدارة وزارة الدفاع من بعده، وغرد قائلاً: “نتمنى لهم النجاح في مشروع بناء مؤسسة عسكرية ولاؤها لله ثم للوطن و تحمي الشعب و مقدرات الدولة و مؤسساتها بالتداول السلمي على السلطة”.

أضاف النمروش على حسابه بـ”تويتر”: “في هذه اللحظات لا يسعنا إلا أن ندعو بالمغفرة و الرحمة لشهدائنا الاوفياء الذين كانوا هم الفداء لتسلم ليبيا طول المدى و أوفوا العهود بتحرير الوطن. نشكر منتسبي وزارة الدفاع و كل فرد من أفراد قواتنا البطلة على الأرض و في البحر و في الجو، و أحيي كل القيادات العسكرية و الميدانية من واصلوا الليل بالنهار، و تحية اعتزاز لكل من رئيس الأركان الفريق اول ركن محمد الحداد و آمر غرفة العمليات المشتركة و المنطقة الغربية اللواء اسامة جويلي و آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان والناطق باسم الجيش الليبي” على حد تعبيره.

واختتم وزير دفاع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها: “سنظل أوفياء لهذا الوطن و سنتشرف بخدمة بلدنا في أي موقع كان .. و سنعمل على أن نوفي بالعهود التي قطعناها وفاءً لقوافل شهدائنا الأبرار في فبراير و في البنيان المرصوص و بركان الغضب .. و سنلبي ليبيا كلما نادت” على حد قوله.