ليبيا الان

نصية: الإصلاح في ليبيا لا يحتاج ميزانيات باهظة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن إصلاح حال البلاد وتوحيد مؤسساتها والاستعداد للانتخابات وتحسين الخدمات الأساسية لا يحتاج إلى ميزانية باهظة، مؤكدا أنه يحتاج لمواجهة الفساد.

وفي تغريدة عبر تويتر قال نصية،  إن “توحيد مؤسسات الدولة، الاستعداد للانتخابات العامة، مواجهة جائحة كورونا، تحسين الخدمات الأساسية عن طريق البلدية، خلال عشرة أشهر لا يحتاج 96 مليار دينار ميزانية، ولكنه يحتاج كما قلنا. يكفي دماء، نقول. يكفي فساد”.

وتعقد لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، اجتماعات لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.م المُحالة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها.

 

الوسوم

الإصلاح في ليبيا مجلس النواب ميزانية 2021

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك