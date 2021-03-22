«شوبار»: فائض الميزانية الجديدة سيتجاوز 14 مليار دينار

رأى الناطق باسم ما يسمى بـ«مبادرة القوى الوطنية»، محمد شوبار، أن ميزانية الحكومة الجديدة، موسعة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من الواضح أن فائض الميزانية سيكون أكثر من 14 مليارا وهو أمر كبير جدا.

وقال شوبار في مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا: “بالنسبة لأكبر بند يتعلق بالإيرادات، والتي تم تجميدها في رقم حساب المؤسسة الوطنية للنفط، رأينا أنه أمر بعيد الواقعية على اعتبار أن هذه الإيرادات جزء منها يذهب لمسألة التشغيل والإنتاج”.

وأضاف “إصدار قانون الميزانية يتعلق بمسألة دعم مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ هذا القانون أم لا، وهذا يحتاج لقرار من مجلس الأمن الدولي باعتبار أن المصرف خاضع لسياسات البنك الدولي، وأن ليبيا حتى هذه اللحظة خاضعة تحت طائلة الفصل السابع”.

وتابع “لا أعتقد أن الإيرادات المتوفرة الآن لدى الدولة الليبية، قد تسمح بزيادة الرقم المتعلق بالميزانية وخاصة أننا تجاوزنا بالفعل الربع الأول من هذا العام، وهو أحد الجوانب المهمة، كما أن الحالة الأمنية لازالت سيئة، حيث نتحدث عن أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق، فضلا عن أن المؤسسات تعج بشكل كبير بالفساد وتواجد القواعد العسكرية الأجنبية”.

واستطرد “تنفيذ أبواب الميزانية أمر شبه مستحيل في ظل هذه العوامل، فالرقم المرصود يحتاج إلى دولة راكزة، وجدية من المجموعة الدولية في دعم السلطة التنفيذية الجديدة، وفي نهاية الشهر الجاري هناك تقارير دولية مهمة عن ليبيا ستظهر، وستسرع من العملية السياسية في ليبيا”.